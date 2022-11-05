Fenerbahçe Akademi projesi tanıtıldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Futbol A takım ve Futbol Akademi tesisleri projesi tanıtıldı. Projenin videosu barkovizyonda üyelere izletilirken; Başkan Ali Koç, Akademi tesisleri projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kasım ayının başından itibaren bizden beklenen sorumlulukları yerine getirdik. Bu, projenin şu anki hali. Proje aşağı yukarı böyle olacak. Dikkat ederseniz sıkışık, eksiklerimiz var. Biraz daha araziye ihtiyacımız var. Nelerimiz eksik? 2 tane daha tam, 2 tane yarım saha lazım. Kampüste yaşayanlar için spor salonları açık veya kapalı olabilir. Tenis vs… Avrupa’da bir sürü akademide tenis sahaları var. Plaj voleybolu gibi kum voleybolu var, bunlar eksik. Açık sosyal alanlarımız yeterli, değil. Burada hayalimiz organik tarım ve ekolojik bir bahçe oluşturmaktı; hiç imkanımız yok. Yürüyüş parkurları yok. Esas en önemli olan ve büyük maliyet avantajı getiren sulama ihtiyacına yönelik bir su havzası. İngiltere’de zaten çok yağmur yağdığı için doğal göletleri var ve bütün su ihtiyaçları oradan karşılanabiliyor. Yenilenebilir enerji yapmak istedik yeterince büyük panel koyma imkanımız yok.

"EN BÜYÜK HAYAL OKUL OLMASI" Ve en uzun vadede en büyük hayal, buraya bir okul konulması. Onun için de bir arazi yok. Yanda devletimize ait araziler var. Başvuracağız. Belki verirler, belki vermezler… 50 dönüm daha arazimiz olsa bu dediklerimi yapmak mümkün. Hayal bu. Dedem söylerdi; ‘hayal etmek elde etmenin yarısı’ derdi. Bakalım kaynağımız, ömrümüz, yönetim süremiz yetecek mi? Ama bir şekilde burada olalım, olmayalım bitirmemiz lazım.

Aşağı yukarı 17 milyon Euro kaynağımız var ama bütçeye 45 milyon gerekiyor. Bakalım nasıl yapacağız. Çıktığımız yolculuk aşağı yukarı budur. Bu hayalin gerçekleşmesinde ilk adımı atmamıza imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a, 1. Ordu Komutanlığının değerli komutanlarına… Her adımda yanımızda oldular. Çok teşekkür ediyorum.