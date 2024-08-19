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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de ayrılık: Miguel Crespo resmen Başalşehir'de! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de ayrılık: Miguel Crespo resmen Başalşehir'de!

        Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 18:22 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:22
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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        Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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