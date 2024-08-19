Fenerbahçe'de ayrılık: Miguel Crespo resmen Başalşehir'de!

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.