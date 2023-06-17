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Fenerbahçe'nin 7 milyar 686 milyon lira borcunun olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğu duyuruldu

Fenerbahçe'nin 7 milyar 686 milyon lira borcunun olduğu açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik, Türkiye'de 5 yılda avronun 3,5 katına çıktığını belirterek, "2018'de 612 milyon Euro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon Euro'ya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı." diye konuştu.

Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.

MALİ KONGREDEN

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan yönetici Fethi Pekin şunları kaydetti:

"Futbol taraftarı bir takımın 12'nci oyuncusudur. Bir takıma gönül vermek, renkleri ile bütünleşmek taraftarlık sürecinin bir parçasıdır. Bazıları bu sevgiyi bilemez. Rekabeti yaşamak tarifsizdir. Takımımız ile adeta özdeşleştiniz. Tüm bu kattıklarınızı kelimelere dökmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Olağan mali genel kurulda divan başkanlığına Uğur Dündar oy çokluğuyla seçildi. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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