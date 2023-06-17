Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

"UMARIM RAKİPLERİMİZ DE SÖZ VERDİĞİ DESTEKLERİ GÖNDERMİŞTİR"

Deprem bölgesi için yapılan yardımlardan da bahseden Kızılhan, "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır." şeklinde konuştu.