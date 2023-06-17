Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armayı kullanacağını duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda flaş açıklamalarda bulundu. 
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    Kızılhan, gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armanın kullanılacağını duyurdu. 
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    "HER ALANDA 5 YILDIZLI ARMA KULLANILACAK"

    Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz 28 şampiyonluğumuzun hakkı olan 5 yıldızlı formayı hayata geçirdi. TFF'ye yaptığımız süreç hala devam ederken kulübümüz artık beklemeyecek. Armamız tescillenmiş haliyle her alanda 5 yıldızlı olarak kullanılacaktır" dedi.
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    Bu sezon 26 kupa kazanıldığını belirten Burak Kızılhan, "Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada" ifadesini kullandı.
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    "UMARIM RAKİPLERİMİZ DE SÖZ VERDİĞİ DESTEKLERİ GÖNDERMİŞTİR"

    Deprem bölgesi için yapılan yardımlardan da bahseden Kızılhan, "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır." şeklinde konuştu.
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    3 TEMMUZ SÜRECİ

    Burak Kızılhan, 3 Temmuz süreci hakkında ise, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." diye konuştu.
  • Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldız tescillendi!

    "İKİ KULÜBE BEDELSİZ STAT VERİLDİ"

    İki kulübe bedelsiz stat verildiğini söyleyen Burak Kızılhan, "Bakanlığa hangi kulüplere bedelsiz stat verildiği soruldu. Kurul, cevap vermekten imtina etmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik bilgi verilmemesi işleminin, hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından tescil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden başvuru yapıldı ve Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz stat verildiği bilgisi alındı." ifadesini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.