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FIBA Avrupa'dan Rusya ve Belarus kararı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda, Rusya yerine Karadağ mücadele edecek

FIBA Avrupa'dan Rusya ve Belarus kararı

Rusya'nın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan men edilmesiyle Türkiye'nin grubundaki yeni rakibi Karadağ oldu.

FIBA Avrupa İcra Kurulu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı toplantıda, FIBA'nın Rusya ve Belarus'un 2022-2023 sezonunda tüm ulusal ve kulüp turnuvalarından men edilmesi kararının Avrupa'da da uygulanmasını kabul etti.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda, Rusya'nın yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in ev sahipliği yapacağı A Grubu maçlarında Türkiye, İspanya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan ve Karadağ mücadele edecek.

FIBA'nın bu hafta Belarus'u men etmesiyle Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmişti.

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