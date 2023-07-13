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        Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde! İtalya'yı devirdik

        Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde!Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde!

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 23:27
        Filenin Sultanları yarı finalde!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak.

        SALON: College Park Center

        HAKEMLER: Noemi Rene Karina, Fabrice Collados

        TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Derya)

        İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi, Fersino (L) (Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

        SETLER: 25-20, 25-15, 25-18

        SÜRE: 1 saat 5 dakika (22´,21´,22´)

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