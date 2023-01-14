İstanbul'da sabah saatlerinde Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu saldırı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çok sayıda boş kovan tespit ettiği görüldü.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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