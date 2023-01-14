BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu saldırı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çok sayıda boş kovan tespit ettiği görüldü.