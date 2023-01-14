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Haberler Gündem Son dakika haberi: İstanbul Haliç'te otomobile silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
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Son dakika haberi Haliç'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da, Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Saldırıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Son dakika haberi: İstanbul Haliç'te otomobile silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
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DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu saldırı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çok sayıda boş kovan tespit ettiği görüldü.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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