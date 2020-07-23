HABERTURK.COM / DHA

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Altıparmak, Akdeniz ekibinin tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasını sağlamıştı.

Altıparmak, geçtiğimiz sezon da Gaziantep FK'yı Süper Lig'e çıkarmış ama sonrasında görevine son verilmişti.

SAMET AYBABA GELİYOR!

DHA'nın haberine göre Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.

İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.