'Önceliğimiz yüksek faiz değil' 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Lütfi Elvan görevi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye devretti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında önceliklerinin yüksek faiz olmayacağını söyledi.

'MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN YAPILAN HİZMETLER'

Konuşmasına makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın yapılan hizmetler olduğunu söyleyerek başlayan Bakan Nebati şöyle devam etti:

'TÜRKİYE SALGINDAN EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKELERDEN BİRİ'

''Türkiye salgın sürecinde salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi.

'ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL'

Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak.

Yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek asla kulağını sokaktan işten, iş adamından, çalışanından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.

Artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştiriyoruz. Bu ülkede sabit gelirliler nasıl enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi. Bundan sonraki yolculuklarımızda önceliklerimiz arasındadır.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASANIN DAHA FAZLA ANLAM KAZANDIĞI ADIMLAR ATACAĞIZ'

Ekonomi yönetimi emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak.

'EKONOMİK OLARAK TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE VİZYONU İLE YENİ BİR YOLA GİRDİK'

Törende konuşan Elvan, 10 Kasım 2020'de göre başladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

''Göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attık. Bunu yaparken STK'lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk.Ülkemiz devletimiz milletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık.Kamu maliyesi alanında tüm gider ve gelirleri ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı pek çok önlem aldık. 2021 bütçesinde yüzde 4.3 olarak belirlenen bütçe açığını 3.5'e çekme kararı aldık. Yıl boyunca Kovid'e yönelik yapmış olduğumuz destekler hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu itibarıyla muhtemelen yüzde 2'nin altında bir bütçe açığını öngörüyoruz. İnşallah bu yıl faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz''

Borçlanma açısından oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Elvan şöyle devam etti: ''Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde hazine piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Bu bütçe performansı ve borçlanmadaki başarıyı neye rağmen gerçekleştirdik? Enflasyonla mücadeleye destek vermek vatandaşımızın yükünü hafifletmek için 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle sayın bakanımıza teslim ediyoruz. Yüksek büyüme performansımıza rağmen cari dengede de çok önemli iyileşmeler sağladık. Büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığımız oldukça yüksek oluyor. Yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında bir cari açıkla kapatacağız.''

''Yine sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi reform programı çerçevesinde finansal sektörü güçlendirici çok sayıda tedbiri hayat geçirdik. Bankacılık sektörü güçlü yapısını korurken sermaye piyasalarının daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar attık. Aldığımız tedbirlerle istihdam 2020 yılının 2. yarısından itibaren önemli ölçüde arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görev alanımıza giren her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kamu maliyesi tarafında çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu sayın bakanımıza bırakıyorum. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek kuruşunu israf etmedik, yine vatandaşımız için kullandık.''

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