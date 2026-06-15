İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
Ordu'da, akraba olan iki ailenin arazi kavgasında 60 yaşındaki Muammer Yılmaz, 68 yaşındaki Engin Yılmaz'ı, ruhsatsız silahıyla karnından ve bacağından vurdu. Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
Ordu'da olay, Ulubey ilçesinin Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Yılmaz (60) ile akrabası Engin Yılmaz (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
RUHSAT SİLAHIN TETİĞİNE BASTI
Bunun üzerine iddiaya göre Muammer Yılmaz, akrabası Engin Yılmaz'a ruhsatsız tabancayla 2 el ateş etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Karın ve bacak bölgesinden yaralanan Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yakalanan Muammer Yılmaz gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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