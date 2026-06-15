Ordu'da olay, Ulubey ilçesinin Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Yılmaz (60) ile akrabası Engin Yılmaz (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

RUHSAT SİLAHIN TETİĞİNE BASTI

Bunun üzerine iddiaya göre Muammer Yılmaz, akrabası Engin Yılmaz'a ruhsatsız tabancayla 2 el ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karın ve bacak bölgesinden yaralanan Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yakalanan Muammer Yılmaz gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.