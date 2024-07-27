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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç finale kalamadı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç finale kalamadı

        Atıcılıkta 10m havalı tabanca elemelerinde temsilcilerimiz İsmail Keleş 10., Yusuf Dikeç 13. oldu. İlk 8 finale çıkıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:36
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        İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç finale kalamadı
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale kalamadı.

        Oyunlarda atıcılık branşında, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler yapıldı.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki müsabakalarda, milli sporculardan İsmail Keleş 577 puanla 10'uncu, Yusuf Dikeç ise 576 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

        Sıralamada ilk 8'e giremeyen milli atıcılar, finale yükselemedi.

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