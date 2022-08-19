Silahlı kira zammı kavgası: 21 yaralı!

DHA ve İHA'da yer alan haberlere göre kafe sahipleriyle, site yönetimin arasında bir süredir zam nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Dün de, kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 21 KİŞİ YARALANDI

Sopa, bıçak ve silahların da çekildiği kavgada site yönetimi ile kafe çalışanlarından 15 kişi yaralanırken diğer gruptan da 6 kişi olmak üzere her iki taraftan toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, etraftaki diğer kafeler ile cadde trafiğe kapatıldı. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından polis, olaya karıştığı tespit ettikleri şahısların iş yerlerinde arama yaptı.

9 TABANCA VE 21 GÖZALTI

Olay yerinde ve üst aramalarında 4’ü ruhsatlı, 5’i ruhsatsız 9 adet tabanca 34 adet kovan ile 2 adet bıçak ele geçirildi. Her iki gruptan toplam 21 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

"TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR PATLADI"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benim de içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktu" dedi.