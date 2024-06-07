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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Okan Buruk'a ödenecek ücreti açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi İşte Okan Buruk'a ödenecek ücret!

        Teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, anlaşmanın detaylarını KAP'a bildirdi. Buna göre deneyimli teknik adama 2024-2025 sezonunda net 110 milyon 250 bin TL ödeneceği açıklandı. Buruk'a 2025-2026 sezonunda ise TÜİK verilerine göre ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:20
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        İşte Okan Buruk'a ödenecek ücret!
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        Galatasaray'ı üst üste 2 sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatırken, anlaşmanın detayları da belli oldu. Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Buruk'a ödenecek ücreti açıkladı.

        Deneyimli teknik adama 2024-2025 sezonunda net 110 milyon 250 bin TL ödeneceği açıklandı. 2025-2026 sezonunda ise Okan Buruk'un ücretine TÜİK verilerine göre ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

        Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

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