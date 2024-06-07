Galatasaray'ı üst üste 2 sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatırken, anlaşmanın detayları da belli oldu. Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Buruk'a ödenecek ücreti açıkladı.

Deneyimli teknik adama 2024-2025 sezonunda net 110 milyon 250 bin TL ödeneceği açıklandı. 2025-2026 sezonunda ise Okan Buruk'un ücretine TÜİK verilerine göre ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: