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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi: Kadıköy- Sabiha Gökçen seferleri normale döndü | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Kadıköy- Sabiha Gökçen seferleri normale döndü

        M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle aksayan seferler bu sabah itibarıyla normale döndü

        Kaynak
        anka
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        Kadıköy- Sabiha Gökçen seferleri normale döndü

        İstanbul'da, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle vagonun kontrolden çıkmasıyla bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        İETT OTOBÜSLERİ DEVREYE SOKULDU

        ANKA'daki habere göre yolcular tahliye edilirken seferler bir süre Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılabildi. Gece seferleri iptal edilirken İETT otobüsleri devreye sokuldu.

        SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar gece boyunca sürdü ve metro hattında seferlerin normale döndüğü 06.45 sıralarında duyuruldu.

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