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Son dakika haberi Kirişci'den 'kuraklık' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağışların yetersiz oluşunun devam etmesi halinde oluşacak bir kuraklık duruma ilişkin, “Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız” dedi

Son dakika haberi Kirişci'den 'kuraklık' açıklaması
HABERTURK.COM

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ve yağış olmayışından kaynaklı bir su sorunu yaşanma ihtimalini değerlendiren Kirişci, “Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız” açıklamasını yaptı.
Kirişci, çarşamba gününden itibaren Batı bölgelerinden başlayan bir yağış beklediklerini belirterek, “Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız” dedi.

Rekoltede bir düşüş yaşanma durumuna ilişkin de konuşan Kirişci, “Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” açıklamasını yaptı.

"HEM UN SANAYİCİSİNİ HEM DE HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kirişci, tarımsal desteklemelerle ilgili şunları kaydetti:

“Biz hayvan besleyen vatandaşa arpa desteğini sağlamak adına onlara 6 bin 200 liradan aldığımız arpayı 5 bin 200 liradan veriyoruz, orada 950 lira sübvanse ediyoruz. 7 bin 450 liradan aldığımız buğdayı götürüp 4 bin 500 liradan veriyoruz, 2 bin 950 lira sübvanse ediyoruz. Biz TMO olarak hem un sanayicisini hem de hayvan yetiştiricisini desteklemeye devam ediyoruz.”

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