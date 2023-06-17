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Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

Son dakika haberi... Son olarak Beşiktaş'ı Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası sarı-lacivertli teknik direktör adaylarından biri olan Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

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  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan Sergen Yalçın için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Fenerbahçe ile de adı sıkça anılan Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Futbolinfo.az'de yer alan habere göre; Azerbaycan Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor.
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı. 
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Başarısız geçirilen sezonun ardından teknik direktör Laurentiu Reghecampf'ın görevinden alınacağı iddia edilen haberde, boşalacak koltuk için düşünülen ilk ismin Sergen Yalçın olduğunun altı çizildi.
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Haberin detaylarında Sergen Yalçın ile Neftçi yetkililerinin görüşme gerçekleştirdikleri ve Sergen Yalçın'ın bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    50 yaşındaki çalıştırıcıya yüksek bir ücret teklif edildiği de iddia edildi. 
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Son çalıştırdığı kulüp olan Beşiktaş ile 79 maça çıkan Yalçın, 1.84 puan ortalaması tutturmuştu. 
  • Son dakika haberi: Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi belli oluyor

    Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı da göstermişti.

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