Son dakika haberi... Suudi Arabistan'dan Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan teklif!

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PSG bu nedenle en az 200 milyon euro bedel karşılığında Mbappe'yi bu yaz Real Madrid'e satmak isterken, İspanyol devi ise oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmak için sezon sonunu bekliyor.

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Fransız basınına göre; PSG yönetimi, kadro dışı bırakılan Mbappe'ye, 'Ya Real Madrid bonservis bedelini ödemeyi kabul edip bu yaz seni satın alır, ya da Avrupa'dan hiçbir takıma gitmene izin vermeyiz ve sezon sonuna kadar kadro dışı kalırsın' restini çekti.