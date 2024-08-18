Yapılan a&ccedil;ıklama ş&ouml;yle: Trendyol S&uuml;per Lig in 2. haftasında oynanan G&ouml;ztepe A.Ş. - Fenerbah&ccedil;e A.Ş. m&uuml;sabakasında futbol sahalarında g&ouml;rmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının trib&uuml;ne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kul&uuml;p başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip m&uuml;dahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. mansethaberresim#3712345# Bununla birlikte; misafir takım kul&uuml;p başkanına m&uuml;nferiden yapılan fiziki m&uuml;dahaleyi &ccedil;irkin buluyor ve hi&ccedil;bir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbah&ccedil;e Spor Kul&uuml;b&uuml; Başkanı na ge&ccedil;miş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun t&uuml;m paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek i&ccedil;in bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini &ouml;nemle belirtmek isteriz. S&uuml;re&ccedil; detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.