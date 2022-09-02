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Son dakika haberi - TFF'ye silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bekoz Riva'daki binasına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 adet mermi TFF binasına isabet etti, olayı gerçekleştiren 2 kişi gözaltına alındı. DHA, TFF binasından ilk görüntüleri servis etti

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DHA
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün akşam yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G'yi gözaltına aldı. 
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Saldırı öncesi şüphelilerin, o sırada tesadüfen selfie çeken bir polis memurunun kadrajına girdiği öğrenildi. 
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan saldırıyla ilgili binada ve çevrede incelemelerde bulundu. 
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Süleyman Soylu ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte açıklama yaptı. 
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    Soylu yaptığı açıklamada, "Yakın bir yerden 11 el atış olduğu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var. Ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını, kendilerine teşekkür ediyorum hemen kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Şu anda C.U. ve O.G emniyet güçlerimizin, polisimiz dikkatli çalışması hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası" dedi.
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

    BİNADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

    DHA, TFF binasından ilk görüntüleri servis etti. İşte o fotoğraflar...
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri
  • TFF'ye silahlı saldırı fotoğrafları yayınlandı! - Spor haberleri

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