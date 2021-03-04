Keskinoğlu’na yeni ortak 0:00 / 0:00

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Beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Keskinoğlu'na yeni ortak geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank’ın, Keskinoğlu A.Ş. nezdindeki hisselerinin yüzde 20’lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildi.

2018 YILINDA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Akhisar/Manisa’da 2 bin 200 personeli bulunan 338 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu 57 bin 615 metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmişti. Bu süreçte beklenilen iyileşme gerçekleşmeyince 2020 Eylül ayında Keskinoğlu A.Ş. hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı. Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin yüzde 20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları konusunda sektörün tecrübeli şirketlerinden Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.’ye devredildi. Tiryaki ve Matlı'nın Keskinoğlu A.Ş.’nin artan iş hacmi doğrultusunda çalışan sayısını 4 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Hisse devri imza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın “Pandeminin hayatımızın her alanını etkilediği bu günlerde yeniden çarkları dönen Keskinoğlu A.Ş., sağladığı istihdam gücü, tedarik zinciri ve özellikle ileri işlem ürünlerdeki ihracat potansiyeli ile sadece Akhisar ilçesi ve çevre illerimize değil, ülke ekonomimizin gelişimine de katkı sağlayacak. Kamu Bankaları olarak kendi bilançolarımızın yanı sıra, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik. Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Gelinen nokta Ziraat Bankası’nın “bir bankadan daha fazlası” misyonuyla örtüşmüştür” diye konuştu.

'KAYITSIZ KALAMAZDIK'

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:“Keskinoğlu Tavukçuluk, 1963 yılından bu yana adım adım büyüyen ve Akhisar ekonomisinin can damarlarından biri haline gelen güzide bir işletmemiz. Manisa ilimizde de en çok istihdam sağlayan şirketlerden biri. İhracat kabiliyetiyle de sektörünün öncü kuruluşları arasındadır. Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Söz konusu çalışmamız Bankamızın “önce halk, sonra banka” anlayışı ve düsturunun da bir yansımasıdır.”

YILLIK 1.5 MİLYAR ADET YUMURTA KAPASİTESİNE SAHİP



Keskinoğlu Tavukçuluk 1963 yılından bu yana Manisa Akhisar’da faaliyet gösteriyor. Keskinoğlu üretim tesisleri yıllık 1,5 milyar adet yumurta, 43 milyon adedin üzerinde de piliç eti işleme kapasitesine sahip.



Tiryaki Holding, 5 kıtada 80’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. 14 ayrı bölgede kurulu 20 fabrikası bulunuyor.

‘Türkiye’nin Yemcisi’ olarak tanımlanan Matlı Gıda Grubu'nun Türkiye'de 8 fabrikası var. Diyarbakır’da yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. 9 ayrı ülkeye yumurta ihracatı yapıyor.

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