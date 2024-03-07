Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımın taraftarları alınmayacak.
Giriş: 07.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:41
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar...
Trabzon İl Güvelik Kurulu, 17 Mart Pazar günü Papara Park'ta oynanacak kritik maça Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını açıkladı.
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