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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak! - Trabzonspor Haberleri

        Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacak!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımın taraftarları alınmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:41
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        Trabzon-F.Bahçe maçı için taraftar kararı!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar...

        Trabzon İl Güvelik Kurulu, 17 Mart Pazar günü Papara Park'ta oynanacak kritik maça Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını açıkladı.

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