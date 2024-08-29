Son dakika haberi Trabzonspor transferi duyurdu
Trabzonspor, 10 numara mevkisi için Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ı transfer ederek 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer için Fransız takımı Clermont'a 4 milyon euro ödenecek.
Giriş: 29.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, 10 numara mevkisi için Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı.
Karadeniz ekibi, Avusturyalı futbolcunun transferi için Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon euro ödeyecek.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ