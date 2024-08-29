Son dakika haberi Trabzonspor transferi duyurdu Trabzonspor, 10 numara mevkisi için Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ı transfer ederek 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer için Fransız takımı Clermont'a 4 milyon euro ödenecek.

Habertürk Giriş: 29.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:07 facebook

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