İsrail lideri, Salı akşamı Oval Ofis'te Trump ile bir saatten biraz fazla süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmadı. İki lider ayrıca, Netanyahu'nun 20 Ocak'ta ikinci dönemine başlamasından bu yana üçüncü ABD ziyareti sırasında Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir akşam yemeğinde birkaç saat görüştü.

Reuters'ın haberine göre, Netanyahu, Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştükten sonra Salı günü ABD Kongre Binası'nı ziyaret etti ve Çarşamba günü ABD Senatosu liderleriyle görüşmek üzere Kongre'ye geri dönmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonunun henüz bitmediğini düşündüğünü ancak müzakerecilerin kesinlikle ateşkes üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Netanyahu, "Gazze'deki işimizi bitirmemiz, rehinelerimizi serbest bırakmamız, Hamas'ın askeri ve hükümet kapasitesini ortadan kaldırmamız ve yok etmemiz gerekiyor" dedi. Netanyahu'nun konuşmasından kısa bir süre sonra Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya varmasını engelleyen sorunların dörtten bire düştüğünü ve bu hafta geçici bir ateşkes anlaşmasına varmayı umduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Kabinesi toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu haftanın sonuna kadar bizi 60 günlük bir ateşkese götürecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz. On canlı rehine serbest bırakılacak. Dokuz ölü de serbest bırakılacak." dedi.

Axios'un konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrailli müzakereciler ile Filistinli militan grup Hamas arasında dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'dan bir heyet, Netanyahu'nun Salı günü varışından önce birkaç saat boyunca üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldi. Beyaz Saray'ın rapora ilişkin henüz bir yorumu olmadı. Gazze savaşı, Hamas'ın Ekim 2023'te güney İsrail'e saldırmasıyla patlak verdi. İsrail rakamlarına göre, yaklaşık 1.200 kişi öldü ve 251 kişi rehin alındı. Gazze'de yaklaşık 50 rehine bulunuyor ve 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor. İsrail'in Gazze'deki misilleme savaşı, bölgenin sağlık bakanlığına göre 57.000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açtı. Gazze nüfusunun çoğu savaş nedeniyle yerinden edildi ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre yaklaşık yarım milyon kişi aylar içinde kıtlıkla karşı karşıya.