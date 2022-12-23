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Son dakika haberi Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak. İşte eşleşmeler:

Son dakika haberi Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre, 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Konyaspor
DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor - Trabzonspor
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
FTA Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü - Beşiktaş

"100. YILDA AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Büyükekşi, "İlk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. Bu turda tüm takımlara da başarılar diliyorum. TFF olarak bizim için en önemli konu insan sağlığı. Herkesin sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Bu anlamda çarşamba günü Karagümrük ile Uşakspor arasında oynanan maçta rahatsızlık yaşayan 4. hakemimiz Cansu Tiryaki’ye geçmiş olsun diyorum. Hakemimizin rahatsızlanması sonucu maçı durduran hakemimiz Cihan Aydın’ı da tebrik ediyorum. Türkiye Kupası’nda alt liglerdeki taraftarlar, oyuncular diğer liglerdeki oyuncu ve taraftarlar beraber oluyorlar. Hedefimiz kadınların, çocukların maçları beraber izleyerek seyirci sayımızın artması. Türkiye Kupası da buna hizmet ediyor. 2022’nin son günlerindeyiz, 2023 yılına gireceğiz önümüzdeki hafta. O yüzden Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönemi. Böyle bir yılda Türkiye Kupası ayrı anlam taşıyor. Bunun çok büyük motivasyon olması lazım. Ziraat Türkiye Kupası’nı alan takım da UEFA’da ülkemizi temsil ediyor. Hem maddi hem manevi kazanımlar sağlıyor. Binlerce taraftarın tribünden, milyonlarca taraftarın ekran başından takip ettiği son 16 turunun Fair-Play ruhuyla güzel anlara sahne olmasını diliyorum. Tüm futbolseverleri kalan turlarda tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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