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        Son dakika haberi Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol raket Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:27
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        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
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        İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

        İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.

        Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

        Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.

        Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

        Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

        Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.

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