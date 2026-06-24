Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yeni evli Sevil'in trajik sonu | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Yeni evli Sevil'in trajik sonu!

        İstanbul'da, yeni evli olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Sevil Yengeç D., evinin salonunda eşi 28 yaşındaki Furkan D. tarafından hareketsiz halde bulundu. Dursun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Furkan D.'nin, uyandığında eşini yanına bulmadığını, salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini, öncesinde tartışma yaşamadıklarını söylediği öğrenildi. Evde "Anne sana layık olamadım" yazılı not bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni evli Sevil'in trajik sonu!

        İstanbul'da olay, Kağıthane ilçesinde 12 Haziran Cuma günü, saat 12.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D. (26), akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. (28) ile birlikte evde vakit geçirdi.

        EŞİNİ SALONDA HAREKETSİZ BULDU

        Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşi Sevil Yengeç D.'nin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap da alamayınca salona giden Furkan D., eşini hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        EŞİNİN İFADESİ ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevil Yengeç D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesine başvurulan Furkan D.'nin eşini salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

        "ANNE SANA LAYIK OLAMADIM"

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri "Anne sana layık olamadım" yazılı bir not buldu.

        "TARTIŞMADIK ARAMIZDA SORUN YOKTU"

        Emniyete götürülen Furkan D.'nin 'Bilgi sahibi' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Furkan D.'nin ifadesinde eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 21 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu İmamoğlu İçin Ne Dedi?)

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nasıl yankılandı? Dokunulmazlıklar için neden "pişman değilim" dedi? CHP'de istifalar planın parçası mı? Sırada kimler var? CHP'de kalmak mı, gitmek mi? Özel parti kursa kaç vekil gider? Özel'in B planı ne zaman devreye girecek? Yeni partinin kodları ne olacak? Ha...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Meloni'den Trump açıklaması
        Meloni'den Trump açıklaması
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!