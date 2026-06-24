Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nasıl yankılandı? Dokunulmazlıklar için neden "pişman değilim" dedi? CHP'de istifalar planın parçası mı? Sırada kimler var? CHP'de kalmak mı, gitmek mi? Özel parti kursa kaç vekil gider? Özel'in B planı ne zaman devreye girecek? Yeni partinin kodları ne olacak? Ha... Daha Fazla Göster

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nasıl yankılandı? Dokunulmazlıklar için neden "pişman değilim" dedi? CHP'de istifalar planın parçası mı? Sırada kimler var? CHP'de kalmak mı, gitmek mi? Özel parti kursa kaç vekil gider? Özel'in B planı ne zaman devreye girecek? Yeni partinin kodları ne olacak? Habertürk Gündem Kerem Kırçuval soruyor; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Akademisyen Doç. Dr. Barış Ertem, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Hukukçu Bülent Yücetürk İle Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman yanıtlıyor. Daha Az Göster