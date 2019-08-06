Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda, K.T. (45) isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.’nin (43) evinin önüne geldi.

İHA'nın haberine göre, K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.’yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsın da öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.