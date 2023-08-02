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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!

        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!

        Diyarbakır'da bir hastayı, hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personellerinin bulunduğu ambulansın önü, trafikte tartışma yaşanılan otomobildeki grup tarafından kesildi. Otomobilden inen gruptakilerin saldırısı sonucu 2´si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:22
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        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
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        Diyarbakır'da olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı.

        İKİ OTOMOBİL TARAFINDAN TACİZ EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre seyir halinde olan ambulans; kendilerine yol vermediği gerekçesiyle iki otomobilin içerisinde bulunan grup tarafından taciz edildi.

        ARAÇTAN İNDİRİP BIÇAKLADILAR

        Otomobillerle ambulansın önünü kesen kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe alırken, burnu kırıldı, Ş.Ö.'nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu. Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darp edildi.

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        SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KOLUNA 30 DİKİŞ ATILDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30 dikiş, Z.E.'nin ise başına 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

        "ARAÇTAN İNDİRİP DARP EDİYORLAR"

        Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması'na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, "Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2'si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor" dedi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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