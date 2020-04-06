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İstanbul Adliyesi’nde sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Koronavirüs salgını ile ilgili olarak yeni bir tedbir kararı aldı. Komisyon başkanlığı, yarından geçerli olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’nda nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanlarının duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına karar verdi. Gelen acil işlerle ilgili talepler ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacak

koronavirüs
Serdar Kulaksız

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından bugün alınan kararda, “COVID-19’un mahkemelerimiz ve çalışanlarımız üzerinde olumsuz etkilerini asgari düzeye indirme kapsamında, adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de 4 Mayıs 2020 tarihine karar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz olarak yapılmasına” denildi.

DİĞER KALEMLER AÇIK BULUNDURULMAYACAK

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre Komisyon Başkanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda 7 Nisan 2020’den itibaren ise nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanının duruşma ertelemeleri için çalıştırması dışında fiilen açık bulundurulmamasına da karar verdi.

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Gelen acil işlerle ilgili taleplerin UYAP evrak kayıtları dikkate alınarak mesai saatleri içerisinde nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yeri getirilmesine de karar verildi.

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