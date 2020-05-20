Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler! İstiklal Caddesi korkuttu! En kalabalık gün
ABONE OL

İstiklal Caddesi korkuttu! En kalabalık gün

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk korkuttu. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ortamlardan kaçınıp, mesafe kuralına uymanın hayati önem taşıdığı bu günlerde İstiklal Caddesi son dönemin en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen caddenin her geçen daha da kalabalıklaştığı görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iki hafta önce sosyal medya hasabından paylaştığı benzer bir fotoğrafla uyarmıştı.

istiklal caddesi'nde yoğunluk
DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü.

Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMAğrı Dağı'nda PKK'ya ait cephanelik ele geçirildi
BAYRAMDA HAVA DURUMU... Meteoroloji açıkladı! İşte bayramda hava durumu! - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! İşte bayramda hava durumu!
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu? TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
GÜNDEMKur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim ...
Son dakika haberler... 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar!
GÜNDEM'Çay göçü' başladı! Kilometrelerce araç kuyruğu ...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar
GÜNDEMHakim ve savcılara o sözü hatırlattı
Beyaz melek, evde kalan vatandaşlar için egzersiz videoları çekiyor
GÜNDEMBeyaz melek, evde kalanlar için egzersiz videoları ...
Son dakika haberler... Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın!
GÜNDEMBaşkent'te tıbbi ekipman fabrikasında yangın!
Son dakika haberleri! Başkanın korumasından husumet dehşeti
GÜNDEMBaşkanın koruması dehşet saçtı!
Son dakika ASIRLIK ÇİNİLER... 521 yıllık camiden çalınan çiniler bulundu! - Haberler
GÜNDEM521 yıllık camiden çalındı! 5 yıldır aranıyordu!
Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri
GÜNDEMUzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X