        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberler: İzmir'de artan yangın riskine karşın birçok ormanlık alana yetkisiz girişler 5 ay boyunca tamamen yasaklandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de artan yangın riskine karşın birçok ormanlık alana yetkisiz girişler 5 ay boyunca tamamen yasaklandı

        İzmir'de orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı. Karar kapsamında ormanlık alanlarda ve çevresinde piknik yapmak, mola vermek ve anız yakmak da yasak olurken, kurallara uymayanlara idari ve cezai işlem uygulanacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:57 Güncelleme:
        İzmir'de ormana giriş 5 ay yasak

        İzmir Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine karşı radikal bir önlem alarak il genelindeki birçok ormanlık alana yetkisiz girişleri 5 ay boyunca tamamen yasakladı.

        5 AYLIK YASAK BAŞLADI

        İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda Valilikten yapılan açıklamaya göre; ormanlara giriş yasağı 1 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Alınan kararla birlikte, kent merkezinden kırsal bölgelere kadar uzanan geniş bir hat üzerindeki ormanlık arazilere, görevli personel dışındaki kişilerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

        PİKNİK YAPMAK YASAK

        Muhtemel yangın felaketlerinin önüne geçmeyi hedefleyen 2026/2 sayılı karar kapsamında, sadece ormanlık alanların içi değil, orman kenarlarında mola vermek, piknik yapmak ve anız yakmak da yasak listesine alındı. Valilik, kurallara uymayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu uyarınca ağır cezai işlemlerin uygulanacağını net bir dille uyardı.

        REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLEBİLİR

        Açıklamada ayrıca, İzmir Valiliğinin vizyon projelerinden biri olan "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman sınırları içinde kaldığı hatırlatıldı. Doğaseverlerin mağdur olmaması adına, bu özel güzergahların ancak profesyonel rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilmesi şartıyla kullanılabileceği aktarıldı.

        #İzmir
