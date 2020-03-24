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Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle başta Ford Otosan olmak üzere otomotiv sektöründe üretime ara veren şirketler ile işçileri temsil eden Türk Metal Sendikası arasındaki görüşmeler sona erdi.

Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada işçilerin istihdamını, hak ve özgürlüklerini ve ekonomik koşullarını korumak, sağlık koşullarını gözetmek üzere Genel Başkan Pevrul Kavlak tarafından işverenlerle yapılan bir dizi görüşmelerde bazı konularda mutabakata varıldığı açıklandı. Türk Metal ve üreticiler arasındaki görüşmeler sonrası alınan kararlar ve sendikanın açıklaması şöyle:

1.Yaşadığımız bu zorlu süreçte, işverenler, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç olmak üzere, hiçbir koşulda işçi çıkarmayacaklardır.

2.Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde; üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecektir. Böylece 23.03.2020 tarihinden başlayacak olan bu bir aylık periyotta, çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş olacaktır.

Örneğin, bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 işgünü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacaktır.

3.Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde; kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize ödenecektir. Bu şirketlerde, kısa çalışma başvurusu kabul edilene kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin koşulları, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecektir.

Böylece işyerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin yüzde 89’unu almış olacaktır.

4.24.04.2020 tarihinden sonraki duruşlar esnasındaki ücretli izin kullandırılan günler içinse, bilahare telafi çalışması ve denkleştirme yapılabilecek, yine çalışılmayan cumartesi günü de telafi çalışmasına konu olabilecektir.

5.Üretimin devam ettiği işyerlerinde işveren, koronavirüs riskine karşı her türlü önlemi alacaktır. Üretim esnasında üyelerimiz arasındaki “sosyal mesafe” en az bir metre olacaktır. Servislere binişlerde üyelerimizin ateşleri ölçülecek, risk taşıyanlar işveren tarafından sağlık kuruluşlarına götürülecektir. Servis araçlarında ve yemekhanelerde her bir üyemiz arasında en az bir metre mesafe olacaktır.

İşveren tüm üyelerimize kişisel korunma araçlarını (maske, eldiven, dezenfektan vb.) eksiksiz olarak verecek, gerekli alanlarda dezenfekte işlemi yapılacak ve bu araç-gereç makul sürelerde yenilenecektir.

6.Bütün bunların yapılmaması ve işyerinde koronavirüs riskinin ortaya çıkması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi gereğince üyelerimiz “Çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanacak ve üretimi durduracaklardır.

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