Türkiye'nin Libya'da petrol keşfi

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir görüşme yaptı.

Heyet, Türkiye’ye döndü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet uyandırdı. Ziyaretimizin amacı Libya'ya desteğimizi vurgulamak içindi” dedi. Libya ile imzalanan mutabakat zaptına işaret eden Çavuşoğlu, “Enerji ile ilgili yapacağımız işbirliğini konuştuk. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN PETROL KEŞFİ

Bu ziyaret, iki ülke arasında petrole dayalı işbirliği süreçlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Türkiye, 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’da petrol arama ve üretim çalışması yürüttü. TPAO ile Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi NOC arasında bir petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzalandı.

Peki, bu anlaşma ne öngörüyordu? TPAO, bu anlaşmaya dayanarak, toplam 11 sahada arama ve üretim faaliyeti başlattı. Bu çalışma uzun yıllar devam etti. 7 sahada petrol bulundu.

HABERTÜRK, bu dönemde yürütülen çalışmalarda etkin olarak yer alan yetkililere ulaştı. Yetkililer, “TPAO, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı. O dönemde 100-150 milyon dolar harcandı. 7 sahada petrol bulundu. Bu sahalar, iç karışıklık sonrasında maalesef kapatıldı. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek bir kapasite söz konusu” dedi.



Yetkililer, yeni dönemde bu alan üzerinde de durulabileceğini belirterek, “Ülkedeki iç karışıklık sonrasında petrol arama ve üretimine ilişkin süreç maalesef tıkandı. Bu konuda bir adım atılamadı. Yeni dönemde bu konu da gündeme alınabilir” diye konuştu.