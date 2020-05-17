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AA / HABERTURK.COM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 281 bin 752, ölü sayısı 2 bin 631’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752’ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 94 artarak 2 bin 631’e, iyileşen sayısı 4 bin 207 artarak 67 bin 373’e çıktı.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6 olarak açıklanırken, ülkede yeni vakaların yüzde 42,4’ünde semptom görülmediği kaydedildi.

Worldmeter internet sitesine göre, toplam vaka sayısı İspanya'yı geçen Rusya, ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 855 artarak 142 bin 824’e, ölü sayısı 71 artarak 1503’e yükseldi.

Şehirde toplam 27 bin 490 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

262 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 6 milyon 900 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 262 bin 666 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

YABANCI SPORCULARA ÜLKEYE GİRİŞ İZNİ

Öte yandan Rus hükümeti, yabancı sporcu ve antrenörlerin ülkeye girişi konusundaki sınırlamayı kaldırdı. Yurt dışından ülkeye giriş yapan sporcu ve antrenörler 14 gün boyunca karantinada kalacak ve doktor gözetiminde bulunacak.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINI GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 102 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 87'ye düştü.

Bu, İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.

Ayrıca olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları ilk defa 100'ün altına inerken, en yüksek ölüm sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 650 olarak duyurdu.

Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 421 artışla 231 bin 119 olduğu bildirildi.

Yeni vakalardan 28'i acil servis olmak üzere 327'sinin hastaneye yatırıldığı bilgisi verildi.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 147 bini geçti.

İSPANYA'DA KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Bu arada Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için dört aşamalı olarak hükümetin belirlediği ve 4 Mayıs'ta uygulamaya başlanan kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya (1. seviye) geçen yerlerin 18 Mayıs Pazartesi günü artırılacağı bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez ve Sağlık Bakanı Salvador İlla, 11 Mayıs'ta İspanya'nın yüzde 51'i ikinci aşamaya geçerken, 18 Mayıs'ta bu oranın yüzde 70'e çıkarılacağını duyurdu.

Salgının en fazla görüldüğü kentlerden Madrid ve Barselona, ilk aşamada (0 seviyesi) kalmaya devam etti.

OHAL kapsamında çocuklara ve yaşlılara sadece belirli saatlerde sokağa çıkma izni veren hükümet, 18 Mayıs'tan itibaren bazı kuralları gevşeten değişiklikler yaptı.

İspanya'da üçüncü aşamaya (2. seviye) geçmesine izin verilen yerler ise sadece ülkenin turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarının özerk yönetimlerindeki 4 ada (La Gomera, Formentera, El Hierro, La Graciosa) oldu.

Bu adalarda, açık alanda sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklere veya düğünlere kısıtlı katılımla izin verilecek.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dört aşamalı kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanmış olmasını planlarken, 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali de bu kapsamda bir ay daha uzatmak istiyor.

İRAN'DA CAN KAYBI 6 BİN 988

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1806 artarak 120 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüs tespit edilen hastalardan 2 bin 705'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 94 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.