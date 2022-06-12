ALTIN FİYATLARI 12 HaziranPazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Haziran Pazar günü güncel altın fiyatları tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...