Denizlispor'un 1 puana ihtiyacı var

Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Kulüp bu haberleri yalanladı. İşte yapılan açıklama:

"Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır.

Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla

Hatayspor Yönetim Kurulu"