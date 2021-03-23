Ekonomi reformlarının takvimi belirlendi. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi.

Takvime göre bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 20 Haziran'a kadar tek bir belge haline getirilecek.

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de yayınlanacak.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ 30 HAZİRAN'A KADAR OLUŞTURULACAK

Takvime göre Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için 30 Haziran'a kadar Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan müteşekkil olacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ 30 EYLÜL'E KADAR KURULACAK

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkilemekte ve dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla 30 Eylül'e kadar Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ KOLAYLIĞI

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri 2021 yılı sonuna kadar kaldırılacak.

Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri 2022 sonuna kadar kapatılacak.

Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayiinin geliştirilmesi amacıyla yılsonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyetleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulması için de 31 Aralık 2021'e kadar zaman tanındı.