Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ekonomi reformlarının takvimini tamamladık.

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık" dedi. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Takvime göre Fiyat İstikrarı Komitesi 30 Haziran'a kadar oluşturulacak. Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan oluşacak. Erken Uyarı Sistemi 20 Eylül'e kadar kurulacak

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ekonomi reformlarının takvimini tamamladık.

Ekonomi reformlarının takvimi belirlendi. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi.

Takvime göre bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 20 Haziran'a kadar tek bir belge haline getirilecek.

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de yayınlanacak.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ 30 HAZİRAN'A KADAR OLUŞTURULACAK

Takvime göre Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için 30 Haziran'a kadar Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan müteşekkil olacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ 30 EYLÜL'E KADAR KURULACAK

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkilemekte ve dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla 30 Eylül'e kadar Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ KOLAYLIĞI

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacaktır. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri 2021 yılı sonuna kadar kaldırılacak.

Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri 2022 sonuna kadar kapatılacak.

Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayiinin geliştirilmesi amacıyla yılsonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyetleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulması için de 31 Aralık 2021'e kadar zaman tanındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Naturelgaz halka açılıyor
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor
Naturelgaz halka açılıyor
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor
Bakan Varank: Tekstil sektörü artan yatırımlarıyla Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sağlıyor
İŞ-YAŞAM'Tekstil büyümeye katkı sağlıyor'
Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? İşte 2021 Ekonomik Reformlar Kitapçığı
İŞ-YAŞAMEkonomi Reform Paketi'nde neler var?
Görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti
İŞ-YAŞAMÇağrı merkezinde işaret dili hizmeti
Bakan Pakdemirli: Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık
İŞ-YAŞAM'Girişimcilere 5.4 milyar TL hibe verdik'
Türk narenciyesinden eylül-şubat döneminde 813 milyon dolarlık gelir
İŞ-YAŞAMEn fazla Rusya'ya satıldı
AVM Perakende Ciro Endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMAVM'lerde ziyaretçi sayısı düştü
Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMCanlı hayvan değeri yüzde 18.1 arttı
'Yağmur sularının yüzde 40'ı kayıp'
İŞ-YAŞAM'Yağmur sularının yüzde 40'ı kayıp'