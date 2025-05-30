İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

TÜİK 2025 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ilke çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

İlk çeyrekte büyüme bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 olarak kaydedildi.

Böylece 2025'in ilk çeyreğinde pandemi dönemi olan 2020 yılı ikinci çeyrekten bu yana en yavaş yıllık büyüme kaydedildi.

Çeyrek Yıllık değişim (%) 2020 1. çeyrek 4.3 2. çeyrek -10.4 3. çeyrek 6.4 4. çeyrek 6.3 2021 1. çeyrek 7.5 2. çeyrek 22.3 3. çeyrek 8.0 4. çeyrek 9.7 2022 1. çeyrek 7.8 2. çeyrek 7.6 3. çeyrek 4.1 4. çeyrek 3.3 2023 1. çeyrek 4.5 2. çeyrek 4.6 3. çeyrek 6.5 4. çeyrek 4.6 2024 1. çeyrek 5.4 2. çeyrek 2.4 3. çeyrek 2.2 4. çeyrek 3.0 2025 1. çeyrek 2.0

İNŞAATTA BÜYÜME TARIM VE SANAYİDE DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 arttı. Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi ise yüzde 1,8 azaldı.

REKLAM

HANEHALKI HARCAMALARI YÜZDE 2 ARTTI

TÜİK verilerine göre yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,1 arttı.