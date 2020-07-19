Yabancılar en çok arsa ve konutu o illerden aldı

DHA / HABERTURK.COM

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı´nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın, gece saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran´da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu