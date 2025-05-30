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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlikte 6 ay sonra artış - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlikte 6 ay sonra artış

        15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, Ekim 2024'ten sonra ilk kez arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:14
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        İşsizlikte 6 ay sonra artış
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        TÜİK, nisan ayına dair işsizlik verilerini açıkladı.

        15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, Ekim 2024'ten sonra ilk kez arttı.

        İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI 0,5 PUAN AZALDI

        İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

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        İşgücü 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,7

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 32,2

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,0 olarak tahmin edildi.

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