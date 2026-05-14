        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul haberleri: 16 yaşında bir suç makinesi! Operasyonda gözaltına alınan çocuğun 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        16 yaşında bir suç makinesi! Operasyonda gözaltına alınan çocuğun 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

        Avcılar'da farklı tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli mahallelerdeki hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenirken, oto hırsızlığı şüphelilerinden 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:08 Güncelleme:
        16 yaşında 40 suç kaydı çıktı

        Avcılar'da meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        DHA'daki habere göre; Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nisan ayı ile mayıs ayının ilk haftasında ilçede meydana gelen 3 iş yerinden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ve 2 evden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olaylara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 29 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen G.Ç. (21), Firuzköy Mahallesi'nde iş yerlerinden açıktan hırsızlık yaptıkları öne sürülen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığına karıştıkları belirlenen H.K. (16) ile E.U. (15) ve 1 Mayıs'ta kalacak yeri olmadığını söyleyerek arkadaşına ait depoda kaldığı, burada bulunan yaklaşık 52 bin lira değerindeki malzemeleri çaldığı iddia edilen K.O. gözaltına alındı.

        40 SUÇ KAYDI BULUNDU

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, oto hırsızlığı olayına ilişkin yakalanan 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

