AK Parti İstanbul geneli ve Büyükçekmece’de, MHP ise İstanbul geneli ve Maltepe ilçelerinde seçimlerinin yenilenmesini istedi. Her iki parti de buna dair gerekçelerine içeren itiraz dilekçelerini YSK’ya sundu.



ARA KARAR VERİLDİ

YSK ilk olarak AK Parti’nin İstanbul geneline ilişkin itirazını gündemine aldı. Ve AK Parti’nin itiraz dilekçesinde yer alan bazı hususların araştırılması için ara kararlara imza attı. AK Parti’nin kanun hükmünde kararname ile oy kullananlara dair araştırılma yapılması talebini “KHK’lıların oy kullanma hakkı vardır” diyerek, kabul etmeyen YSK, 8 temel iddianın ise İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nca araştırılmasına karar verdi.

YSK tarafından ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar verilen ve toplamda 46 bin 477 seçmene denk gelen hususlardan bazıları şöyle:

KISITLI SEÇMEN: 7 bin 623 kısıtlı seçmenin oy kullandığı veya bu kişilerin seçmen listesinde yer alıp almadıkları.

ÖLÜLERİN YERİNE OY KULLANILMASI: Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı…

HÜKÜMLÜ SEÇMEN: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 10 bir 290 kişinin yerine oy kullanıldığı ve kasıtlı suçlardan hükümlü 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası.

ZİHİNSEL ENGELLİRİN DURUMU: Zihinsel engeli olduğu gerekçesiyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı, bunların seçmen listelerinde yer alıp almadıkları ya da oy kullanıp kullanmadıkları…

SANDIK KURULLARI: Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendikleri araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiası incelenecek.



KARAR BU HAFTA

İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nın bu araştırmaları hafta ortasına kadar tamamlamaları bekleniyor. Bazı küçük ilçe seçim kurullarının araştırmalarını tamamlayarak, raporlarını YSK’ya göndermeye başladığı da öğrenildi. YSK ancak bu incelemelerin tüm ilçelerde tamamlanmasının ardından İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebine dair nihai kararını vermek üzere toplanacak. YSK’nın bu tarihi kararı hafta sonuna kadar alması bekleniyor.



SANDIK KURULU TARTIŞMASI

AK Parti, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin varlığını da seçimlerin yenilenmesi gerekçesi arasında sayıyor. Ancak CHP, sandık kurullarına dair itiraz sürecinin 2 Mart’ta sona erdiğini, dolayısıyla da AK Parti’nin bu itirazının reddedilmesi gerektiğini ifade ediyor. CHP’nin bu iddiası YSK’nın 20 Mart 2019 tarihli bir kararına dayanıyor. YSK’nın bu kararında, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların 2 Mart 2019’a kadar yapılabileceği ifade ediliyor.