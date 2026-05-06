İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bir dernek tarafından sosyal yardım için toplanan 372 milyon 558 bin liranın 72 milyon liralık kısmını kendi özel harcamalarında kullanıldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

DERNEĞE İNCELEME BAŞLATILDI

İHA'daki habere göre, "Oh Be Dünya Varmış Derneği" adı altında ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri derneği geniş çaplı incelemeye aldı.

72 MİLYONU KENDİLERİNE SAKLADILAR

Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemlere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım adı altında derneğe aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira tutarındaki paranın 72 milyon lirasının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan mali analizler, bankadaki para hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi neticesinde; söz konusu tutarların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, aksine şüpheli şahısların şahsi harcamalarına aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca bu paraların şüphelilere ait hesaplara "huzur hakkı", "maaş ödemesi" ve benzeri açıklamalarla transfer edilerek usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.

KENDİ HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER

Mali Şube polisi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yine dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları arasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamın 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili inceleme devam ediyor.