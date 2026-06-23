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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA! İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 64 gözaltı - Son dakika haberi

        İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 64 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        8 ilde 64 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalarda; danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi.

        Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği tespit edildi.

        Bu kapsamda, İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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