Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütsel etkinliklere katıldıkları belirlenen 37 kişi hakkında işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı

        Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        37 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 37 şüpheli tespit edildi.

        Soruşturmada, şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda basın açıklamalarına katıldığı ve haklarında eylem yapabileceklerine yönelik istihbari bilgi bulunduğu anlaşıldı.

        46 ADRESE OPERASYON

        Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'deki toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

        Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gözaltına alındı

        Bayrampaşa'da kadın çalışan anaokulunda çocuklara çubukla vurdu... O anlar kamerada  

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Oracle 21 bin çalışanını işten çıkardı
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        72 yaşındaki öğretmenin yürek yakan sonu...
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sağanak yağmur, kuvvetli rüzgar uyarıları
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Laf atma kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Eniştesine çarpıp öldürdü! 2 tutuklama
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        Fırtınalı maçı Fransa 3-0 kazandı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!