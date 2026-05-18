        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Partili Beyaz istifa etti | Son dakika haberleri

        İYİ Partili Beyaz istifa etti

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:22 Güncelleme:
        İYİ Partili Beyaz istifa etti

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

        "1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır.

        Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim.

        Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

        İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim. Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

        Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

        Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
