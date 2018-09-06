İzmir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda, PKK ve sol terör örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 13 kişi ile ilgili çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararının ardından İzmir merkezli Aliağa, Bergama, Torbalı, Seferihisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ