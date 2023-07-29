İzmir'de temizlik görevlisine tokada 5 yıl hapis istemi İzmir'deki Şirinyer Hipodromu'nda kendisini uyaran temizlik görevlisine tokat atan ve hakaret eden Melih D. hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e (48) tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.