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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler enkaz altında kaldı. Çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

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DHA
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkartmak için giren işçiler, tavan ve kolonların çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir metal fabrikasında, iddiaya göre, iş yeri sahibi, bazı işçileri paket ürünleri içeriden çıkartmak için görevlendirdi.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Tavan ve kolonların çöktüğü fabrikada işçiler, enkaz altında kaldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, Ali Çam, İdris Nacar, Mehmet Canlı ve İbrahim Burak Öztürk'ü yaralı kurtardı.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kolonun altında kalan İsmail Alakız ise hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    FABRİKA SAHİBİNE TEPKİ!

    Fabrika önüne gelen işçi yakınları ise iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak fabrikaya işçileri soktuğunu belirterek, tepki gösterdi.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Öte yandan ağır hasar alan fabrikanın duvarlarında ve girişteki danışma ofisinin kapısındaki iş güvenliğine ilişkin uyarılar dikkat çekti.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Ofis duvarında 'İş güvenliği bu noktada başlar' ile fabrika duvarlarında 'Önce iş güvenliği' yazısının olduğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
  • Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

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