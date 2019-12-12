Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre JASAT ekibi, katil zanlısı B.G.'nin evine operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Katil zanlısının ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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